D&O introduceert ‘omzetvergelijker’

Via internet kan het intermediair zijn kerngegevens (onder meer provisie, aantal klanten, polissen en medewerkers) van zijn assurantieportefeuille invoeren. In de derde week van het nieuwe kwartaal krijgt de tussenpersoon een persoonlijk rapport waarin de ontwikkeling van zijn bedrijf wordt vergeleken met die van andere assurantiekantoren, hetzij in dezelfde omzetklasse, hetzij in dezelfde regio, hetzij in heel Nederland.

De Omzetvergelijker is voor elk assurantiekantoor beschikbaar tegen betaling van e 12,50, ex btw per kwartaal. Meer informatie over deze nieuwe faciliteit is te vinden op de site van het bureau: www.onderzoek.deno.nl.