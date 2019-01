Direktbank sluit bijna f 3 mld aan hypotheken

De omzetstijging is vooral te danken aan de verdergaande automatisering van het proces, zegt de bank. “We konden zo met een gelijk aantal medewerkers veel meer hypotheekaanvragen verwerken.” Dat kon vooral dankzij de zogeheten Boemerang Service, waarmee offertes binnen tien minuten digitaal kunnen worden verstuurd.

Sinds september kunnen aanvragen ook via het extranet van Direktbank worden ingediend. “In 2003 is er beduidend meer gebruik gemaakt van het elektronisch aanvragen”, aldus Direktbank. Het aantal HDN-aanvragen is vorig jaar met 110% gestegen; het marktaandeel bedraagt volgens de bank nu 3%.