Direktbank automatiseert procedure kredietaanvragen

De Fortis-dochter heeft al een dergelijke service voor hypotheken. Volgens Direktbank wordt bijna de helft van alle hypotheekaanvragen verwerkt via de Boemerang-service. Nu kunnen tussenpersonen, mits aangesloten op internet en het Financierings Data Netwerk (FDN) én in bezit van één van de softwarepakketten IPF of CKS, hun kredietaanvragen op dezelfde wijze indienen.

Het aanvragen verloopt met de nieuwe service grotendeels geautomatiseerd. Het intermediair vult via het softwarepakket een kredietaanvraagformulier in voor de klant en stuurt deze via FDN naar Direktbank. Daar wordt de aanvraag ingelezen in het kredietbeoordelingssysteem; na beoordeling wordt het kredietadvies teruggezonden aan de tussenpersoon. Positieve adviezen kunnen direct worden verwerkt tot een contract. Deze geautomatiseerde aanvraagprocedure neemt volgens Direktbank hooguit een half uur in beslag. De tussenpersoon betaalt alleen de telefoonkosten.

De Direktbank Boemerang Service wordt via een mailpakket met instructie en een nabelactie bij het intermediair geïntroduceerd.