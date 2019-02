Directeur Amersfoortse naar intermediair Sinke

Giekens (41) zegt toe te zijn aan “een nieuwe uitdaging na acht en een half jaar De Amersfoortse”. Hij werkte daar op de afdeling Financiën, werd in 1999 financieel directeur en een jaar later directeur Schade en Zorg. Sinke kent hij “als een relatie van De Amersfoortse”. In Emmeloord gaat hij zich bezighouden met algemene zaken: “Eerst de organisatie op poten zetten”.

Gieskens wordt bijgestaan door Harm Boer (43), al twintig jaar in dienst van Sinke. Als directeur gaat Boer zich bezighouden met de commerciële activiteiten van de groep. Huidig directeur Douwe IJska (53) wordt adviseur.

Sinke Makelaardij en Assurantiën is in 1951 van start gegaan in Emmeloord. In 1984 breidde de onderneming voor het eerst uit door overname van assurantie- en makelaarskantoor Witteveen & Boonstra (Dronten). In 1991 volgde de acquisitie van Offringa Assurantiën (Emmeloord) en in 2000 werd Nijenhuis Assurantiën en Makelaardij (Lelystad) aan de groep toegevoegd. Sinke telt nu veertig medewerkers. De aandelen zijn in handen van de Wibos Holding, die wordt bestuurd door Douwe IJska.

Gert Gieskens: van De Amersfoortse naar Sinke Groep.