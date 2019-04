DIN gaat in zee met Aegon en Legal & General

“De omzet is achtergebleven bij de verwachtingen”, is de reden achter het stopzetten van de samenwerking met Generali. De maatschappij was tien jaar geleden de eerste zakenpartner van DIN. “De positie van Generali binnen DIN is de laatste jaren steeds verder afgenomen”, zegt directeur Robin Baks.

Per 1 januari zegt DIN eveneens de samenwerking op met Levob. Het samengaan van die verzekeraar met Avéro is daarvoor de reden. “Er zal daar te weinig focus zijn om de samenwerking met DIN tot een succes te brengen”, zo luidt het commentaar.

Nieuwe samenwerkingsovereenkomsten zijn er met Legal & General en Aegon. “Die laatste is de eerste grote verzekeraar waarmee we gaan samenwerken”, aldus Baks. De samenwerking richt zich vooral op producten voor de zakelijke markt. Aegon zegt in DIN een manier te zien “om met meer kwalitatief sterke kantoren een relatie te krijgen: kantoren die een duurzame omzet bij tevreden klanten realiseren”. Volgens Aegon is er weinig overlap tussen de DIN-kantoren en het bestaande tussenpersonenbestand van Aegon.

Legal & General dankt de samenwerking met DIN onder meer aan de titel ‘Levensverzekeraar van het jaar’, die het al vier keer opgespeld heeft gekregen na het performance-onderzoek van NVA, NBVA en DAK. “Wij stellen hoge eisen aan onze partners”, zegt Baks. “Het gaat zeker niet alleen om beloning. Veel belangrijker is de concurrentiekracht van producten en de kwaliteit van de administratieve processen.” Legal & General zegt vaker profijt te trekken uit genoemde eretitel. “We krijgen steeds vaker verzoeken tot samenwerking, zowel van individuele kantoren als van ketens”, aldus directeur Arno Dolders.