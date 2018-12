DIN gaat fors investeren

In zijn toespraak tot een goed bezette zaal – er waren 825 relaties en medewerkers – benadrukte Van den Eijkel de noodzaak van anticyclisch investeren. “Tussenpersonen die ik spreek, kijken allemaal naar de uitgaven waarop ze kunnen bezuinigen. Zo wordt er in de branche sterk bezuinigd op marketing, automatisering en opleidingen. Het is een voorspelbare en logische reactie. Hoewel logisch? Je zou zeggen dat je juist moet investeren als het slecht gaat. Investeren om ervoor te zorgen dat je de kleine kansen die er altijd zijn, weet te benutten.”

Van den Eijkel kondigde aan dat Dutch Insurance Network (zes kantoren) fors gaat investeren in kwaliteit en dienstverlening. “Zo hebben wij een groot reorganisatieproject opgestart binnen de HypotheekDesk om de efficiency te optimaliseren. Dit traject verkeert in een vergevorderd stadium en binnenkort kunt u van de resultaten profiteren”, hield hij de zaal voor.

Een veel omvangrijker project is de transformatie van Dutch Insurance Network tot een full-serviceorganisatie, inclusief inkoop van producten. “Een ambitieus project dat onze volledige inzet zal eisen en onze service fundamenteel zal verbeteren”, zei Van den Eijkel, die in 2005 de algehele leiding overdraagt aan huidig directeur Robin Baks.