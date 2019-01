DIL uit Falcon-aanbod

Op last van de hoofddirectie van Fortis ASR specialiseert Falcon zich tot aanbieder van universal-lifeverzekeringen. “Een garantieproduct past niet langer in het assortiment en de strategie”, zo zegt de maatschappij. “En het product biedt onze relaties onvoldoende mogelijkheden om in de advisering te kunnen concurreren.” Falcon verwijst naar DIL-producten van de zusterbedrijven Amev en Stad Rotterdam. Reeds gesloten direct ingaande lijfrenten blijven “vooralsnog” in Hoofddorp in beheer.