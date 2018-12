Dier & Zorg breidt website verder uit

Verzekeringsnemers bij Dier & Zorg kunnen nu via de vernieuwde website kosten declareren.

Huisdierenverzekeraar Dier & Zorg, onderdeel van Proteq (SNS Reaal) heeft de website www.dierzorg.nl vernieuwd. Verzekeringnemers kunnen nu via de site hun kosten declareren en hun verzekeringsgegevens en status inzien. Voorts is er een rubriek ‘Vermist’ waarin de vermissing van een huisdier kan worden gemeld. Ook kan een poster worden gedownload die men zelf kan voorzien van gegevens en een foto van het dier. Het is de bedoeling dat zulke foto’s worden opgehangen bij supermarkten en andere plaatsen waar veel mensen komen.