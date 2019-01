Dienstverleners intermediair bundelen krachten in vakgroep

Op de eerste (informatie)bijeenkomst van de nieuwe organisatie is een werkgroep geformeerd die de plannen en doelstellingen gaat uitwerken. Eind deze maand wil de werkgroep een tweede informatiebijeenkomst houden waarvoor ook de Autoriteit-Financiële Markten zal worden uitgenodigd.

De nieuwe organisatie staat open voor intermediaire dienstverleners die de assurantietussenpersoon faciliteren in hun bedrijfsuitvoering, zoals postenbank, inkoopcombinatie, backoffice- of franchiseorganisatie en bedrijven die bemiddelen in verzekeringen voor tussenpersonen (makelaars, gevolmachtigden) of polissen sluiten voor het aangesloten intermediair. Een voorwaarde voor het lidmaatschap is de SER-inschrijving en de verplichting om voor meerdere adviseurs te werken.

Adhesie

Met een eerste brief zijn tachtig organisaties benaderd die dik vierduizend kantoren vertegenwoordigen op het gebied van verzekeringen, hypotheken, sparen, beleggen en financiële planning. “Hiervan hebben 26 organisaties hun adhesie betuigd aan de oprichtingsplannen van de vakgroep”, zegt initiatiefnemer van het eerste uur, directeur Peter Letschert van de Federatie van Adviesbureaus (FAB) in Gemert.

Op de eerste informatiebijeenkomst in Hoevelaken waren, behalve de FAB, ook aanwezig: BAE-Groep (135 kantoren), Eurolloyd (2.400 kantoren), Finsys (270 kantoren), De Pensioendesk (36 kantoren), TBF Assuradeuren (42 kantoren), Van Kampen Groep (1.600 kantoren) en VerzekeringsCombinatie Nederland (100 kantoren). Uit de vertegenwoordigers van deze organisaties is een werkgroep gevormd bestaande uit: Peter Letschert (FAB), Lex van Kampen (Van Kampen Groep), Hans van Ommen (Eurolloyd), Henk Doornewaard (De Pensioendesk) en Ernst Lichteveld (Finsys).

Organisatieplan

Een van de eerste taken die de werkgroep op zich heeft genomen, is om een doortimmerd organisatieplan op tafel te leggen. Als uitgangspunt daarbij is niet gekozen voor een (derde) standsorganisatie naast NVA en NBVA. De werkgroep wil aansluiting bij een van deze brancheverenigingen niet uitsluiten. “De NVA is concreet gevraagd om onder bepaalde voorwaarden de VEID als aparte sectie op te nemen. Ik heb directeur Niels Mourits verzocht om snel te reageren”, benadrukte Van Ommen tijdens de eerste informatiebijeenkomst. Zowel de NVA als de NBVA lieten overigens verstek gaan om de informatiebijeenkomst als ‘waarnemer’ bij te wonen.

Verder zal de werkgroep nadrukkelijk bekijken welke rol de nieuwe organisatie kan spelen met betrekking tot de Wet Financiële Dienstverlening (WFD), om de specifieke belangen van haar achterban te kunnen behartigen. Daartoe wordt op korte termijn contact gezocht met de AFM. Het doel is de toezichthouder te informeren over de rol van externe intermediaire dienstverleners bij het sluiten en prolongeren van overeenkomsten die in opdracht van tussenpersonen worden gesloten. Ook wil de werkgroep een gedragscode opstellen, vergelijkbaar met de Gidi, met het doel tussenpersonen te informeren over de dienstverlening van aangesloten VEID-kantoren en de spelregels die daarbij van toepassing zijn.

Om de voorbereidende werkzaamheden te kunnen financieren, zullen de initiatiefnemers als de toetredende organisaties voorlopig e 500 bijdragen in de kosten.

Peter Letschert: “…adhesie van 26 organisaties…”.