Detacheerder Fidetac failliet verklaard

De bedrijven hielden zich naast detachering van personeel bij assurantiekantoren en verzekeringsmaatschappijen, ook bezig met advisering van assurantiën, hypotheken, beleggingen en leningen. Dit blijkt uit het register van de Kamer van koophandel. Fidetac Detacherings Groep had een SER-inschrijving met B-status.

Volgens curator Wouter Cnossen zou de groep zich echter niet met assurantiebemiddeling hebben beziggehouden. Hij voegde daar wel aan toe dat hem ook gezegd was dat het bedrijf geen SER-inschrijving had.

Over het waarom van het faillissement is nog niet veel duidelijk. “Het bedrijf was actief in scheeps-cv’s, commanditaire vennootschappen in zeeschepen waarbij particulieren mede-eigenaar worden van zo’n zeeschip. Dat was een zeer lucratieve activiteit, maar fiscaal niet meer interessant omdat de investeerder nu als belegger wordt aangesproken. Men is toen gestart met het opzetten van vastgoed-cv’s. Echter door de gebeurtenissen op 11 september is dat niet van de grond gekomen. Dat zou wellicht de oorzaak van het faillissement kunnen zijn. Maar het blijft nog een beetje koffiedik kijken op dit moment”, aldus Cnossen.

Aras Personeel & Zorg, dat in februari startte met een “puur operationele samenwerking” met Fidetac, zegt geen hinder te ondervinden van het faillissement van Fidetac. “Het is natuurlijk wel heel vervelend voor ze en ik had mijn relaties net op de hoogte gesteld van de partijen waarmee wij samenwerken, waaronder dus ook Fidetac. Die moet ik nu weer opnieuw gaan berichten”, aldus commercieel directeur Cees Bruil.

Het faillissement van Fidetac Detacherings Groep is aangevraagd door de aandeelhouders. De vijfentwintig medewerkers van de vier bedrijven zijn ontslagen.