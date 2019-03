Derde faillissement Financieel Compleet

In het voorjaar van 2003 ging al de vestiging in Bussum (Financieel Compleet Nils Berten) failliet, terwijl anderhalf jaar eerder Financieel Compleet NZH (Heerhugowaard) op de fles was gegaan. De franchiseorganisatie van Aegon telt nu nog zes vestigingen, waar circa tachtig mensen werkzaam zijn, waarvan de helft adviseur. Financieel Compleet werd in 1999 in de markt gezet als de meer volwassen versie van De Spaarbelegger.

Franchisenemer van Financieel Compleet in Amsterdam was Ed van der Woude (42). Het bedrijf telde zeventien werknemers, waarvan zeven actief waren in de buitendienst. Zij zijn door curator Tekstra ontslagen. Aegon wijt het omvallen van het kantoor aan “een aantal faillissementen van bedrijven waar Financieel Compleet aan bedrijfsspaarregelingen gekoppelde levensverzekeringen had lopen”. Die polissen zijn geroyeerd en de daaraan verbonden terugboekingsprovisie “heeft het kantoor genekt”.

In 2001, het laatste jaar waarover jaarstukken zijn gedeponeerd, was Financieel Compleet Van der Woude Bleij nog goed voor een jaarwinst van e 58.000 en een positief eigen vermogen.