Delta Lloyd verkoopt Finagri

Finagri (Financieel Agrarisch Instituut) startte eind vorige eeuw als 100%-deelneming van Delta Lloyd, waarna het management in de personen van Peter Evers en Margo van de Pavert 70% van de aandelen kochten. Dit duo koopt binnenkort de resterende 30% van de verzekeraar. “Alles is rond, maar de notariële akte is nog niet getransporteerd”, aldus Evers. Bij Finagri werken zes mensen.

Delta Lloyd heeft verder zijn aandelenbelang in Lancyr van der Heide (32 medewerkers) teruggebracht van 100% naar 30%. De aandelen zijn – met terugwerkende kracht per 1 januari van dit jaar – verkocht aan algemeen directeur Wim Vonk. Bij de transactie zijn inbegrepen de deelnames (50%) in de vennootschap onder firma Lancyr Van der Heide Doornbos en de besloten vennootschappen Lancyr Assurantiën & Financiën en Lancyr Employee Benefits. Verder is de portefeuille van Peva Assurantiën (Helmond) verkocht aan Het Adviesloket (Veldhoven), evenals Peva franchisenemer van Delta Lloyds franchiseketen Lancyr.

Delta Lloyd heeft nu nog in zes assurantiekantoren een minderheidsbelang; daar werken 130 mensen. “Doelstelling bij het nemen van een aandelenbelang is het versterken van de positie van Delta Lloyd bij de betrokken assurantietussenpersoon”, zo licht de maatschappij toe. “Delta Lloyd Verzekeringen verwacht van tussenpersonen waarin zij deelneemt een fair market share of een positie als preferred supplier.”

De verzekeraar claimt met in totaal 6.700 tussenpersonen zaken te doen.