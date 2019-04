Delta Lloyd, Nuts en Ohra nemen deel in zorgportaal

Papieren declaraties worden met behulp van dit zorgportaal vervangen door elektronische berichten die via internet verstuurd worden. Deze berichten worden gecontroleerd, alvorens ze doorgestuurd worden naar de backoffice van verzekeraars. ABZ ontwikkelde het zorgportaal in opdracht van het internetbedrijf Infomedics dat geleid wordt door Sweder van Wijnbergen, voormalig secretaris-generaal van het Ministerie van Economische Zaken.

“Met de drie verzekeraars worden de declaraties van 1,6 mln verzekerden door de ziekenhuizen elektronisch verstuurd naar de verzekeraars. VGZ en Univé gaan eveneens deelnemen in het zorgportaal. Zij zijn goed voor 2,8 mln verzekerden. Infomedics is verder met AXA, Nationale-Nederlanden en ONVZ in ‘vergevorderd’ gesprek. Met Agis en Achmea worden nog onderhandelingen gevoerd”, zegt woordvoerder Mark Willems van Infomedics.

Binnen afzienbare tijd wil Infomedics ook de declaraties van de extramurale beroepsgroep via dit zorgportaal laten lopen. Dat betekent dat eind mei ook tandartsen, huisartsen, fysiotherapeuten en hulpmiddelenketens via dit portaal elektronisch hun declaraties naar zorgverzekeraars kunnen versturen.

Infomedics heeft samen met de verzekeraars een onderzoek verricht naar de kosten van het huidige declaratieverkeer. Deze kosten zijn verrekend in het nieuwe systeem: de verzekeraars betalen een vast bedrag voor elke regel in het elektronisch bericht. Ziekenhuizen betalen een percentage van hun gefactureerde omzet aan Infomedics.