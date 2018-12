Delta Lloyd: extra beloning voor aanbrengen via internet

Sinds maandag kunnen assurantieadviseurs honderden euro’s verdienen als zij Delta Lloyd-polissen via het internet sluiten door gebruik te maken van Meeting Point. Hier kunnen tussenpersonen on line offertes aanvragen, premies berekenen, aanvragen doen en in de meeste gevallen ook polissen muteren en inzien. Voor wat betreft particuliere schadeverzekeringen is Meeting Point nagenoeg compleet.

Vier acties

Er zijn vier verschillende acties. De op-tijd-garantie-actie garandeert dat alle autopolissen die op deze wijze worden gesloten en direct worden geaccepteerd, binnen vijf werkdagen bij de aanvrager op de deurmat liggen. Zo niet, dan ontvangt de tussenpersoon honderd euro.

De tweede actie belooft een bonusprovisie voor iedere digitaal gesloten polis (afrekening aan het einde van dit jaar). Ten derde doet Delta Lloyd kantoorbenodigdheden cadeau: elke honderdste post die wordt gesloten via Meeting Point geeft recht op kantooraccessoires ter waarde van honderd euro. Bij meerdere honderdtallen kan die honderd euro worden opgespaard voor een duurder cadeau.

Het vierde voordeel in deze actiereeks betreft de bonus/malus-verklaring. Bij het sluiten van een autopolis via Meeting Point hoeft geen b/m-verklaring te worden verstuurd. “Dat scheelt kosten en administratieve rompslomp”, onderstreept Delta Lloyd.

De actieperiode loopt vanaf begin deze week tot en met 31 december van dit jaar.