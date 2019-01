Delta Lloyd en Ohra bundelen reïntegratiewerk

De Verzuim Management Centrale heeft een afdeling in Amsterdam en één in Arnhem. Delta Lloyd en Ohra blijven namelijk de reïntegratiediensten vanuit de eigen locatie opereren. Tot nu toe gebeurde dit onder de namen Delta Lloyd Reïntegratie en Ohra Verzuim Management. Ook wat betreft de labels verandert er niets: Delta Lloyd en Ohra blijven de combinaties van verzuimcontract/reïntegratiepakket aanbieden onder de respectievelijke namen VerzuimEffect en Zorganize. De nieuwe Centrale (40 werknemers) werkt in potentie voor 60.000 verzekerde werknemers.

De voordelen van bundeling van de back-office zijn: sterkere inkoopkracht, kennisdeling en efficiëntere processen. De Verzuim Management Centrale werkt met ArboTotaal, een geautomiseerd systeem dat tot nu toe uitsluitend door arbodiensten werd gebruikt.