Delta Lloyd converteert wagenparkportefeuille

In de eerste helft van deze maand wordt het intermediair uitgebreid geïnformeerd over de voorgenomen omzetting van de wagenparkportefeuille. De conversie betreft alle personenauto’s en bestelwagens binnen collectieve bedrijfsmatige contracten. Uitgesloten zijn vrachtwagens en motorfietsen. “Dit zijn afwijkende voertuigcategorieën die nog op andere voorwaarden worden verzekerd”, aldus Delta Lloyd. De maatschappij zegt hiermee in te spelen op de groeiende vraag van het intermediair naar de nieuwe producten.

De nieuwe zakelijke autopolis werd begin vorig jaar geïntroduceerd en kent onder meer een andere premiestelling en nieuwe no-claimregeling. Zo wordt de premie vastgesteld aan de hand van dekking, cataloguswaarde en de soort brandstof in plaats van het jaarkilometrage. De regio-indeling is vervangen door een postcodesysteem. De no-claimkorting bij nul schadevrije jaren is 30% voor bestelauto’s en autobusje en 60% voor personenauto’s.