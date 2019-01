Delta Lloyd bundelt administratie Schade

Deze reorganisatie en de gevolgen daarvan voor het personeel worden momenteel besproken met de vakbonden en de centrale ondernemingsraad (COR). Tot gisteren konden de vakbondsleden hun stem uitbrengen op het definitieve bod van de werkgever met betrekking tot een sociaal plan voor de betrokken werknemers.

Als motieven voor deze bundeling noemt Delta Lloyd effectiviteits- en efficiency-overwegingen. Bij de reorganisatie van het schadebedrijf zijn volgens de vakbonden bijna 350 werknemers betrokken. “Het aantal formatieplaatsen zal binnen nu en 2005 met ongeveer honderd afnemen. In eerste instantie verdwijnen er zestig formatieplaatsen en daarna verspreid nog eens 35”, aldus de bonden.

Verzelfstandigen

Als de bundeling van de backoffice-systemen in Arnhem achter de rug is, overweegt Delta Lloyd dit Schade Service Centrum te verzelfstandigen. Gesprekken hierover zijn gaande, onder meer met het IT-bedrijf Pink Roccade. Een woordvoerder van Delta Lloyd benadrukt dat er nog niets zeker is, zolang de vakbonden niet tot overeenstemming zijn gekomen met de werkgever. Verzelfstandiging is volgens een woordvoerder ook niet het juiste woord. “Delta Lloyd blijft een belangrijk aandeel in een eventueel nieuw te vormen bedrijf houden.”

COR-voorzitter Hans van Oers geeft aan dat de centrale ondernemingsraad positief zal adviseren over het Schade Service Centrum, zodra de vakbonden het sociaal plan geaccordeerd hebben. Van Oers benadrukt dat aan de plannen van Delta lloyd zowel bedrijfseconomische als sociaal maatschappelijke kanten zitten. “Wij kunnen ons vinden in de bedrijfseconomische kant van deze reorganisatie. Wij hebben van de werkgever de verzekering gekregen dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen.”

Van Oers erkent dat de plannen van Delta Lloyd voor onrust zorgen en vindt dat ook begrijpelijk. “Tot voor kort was er altijd sprake van een lifetime-employment. Deze ontwikkelingen brengen natuurlijk tal van onzekerheden met zich mee en niet iedereen zal die stap kunnen maken.”

Over de verzelfstandiging van het Schade Service Centrum merkt Van Oers op dat die ontwikkeling zich in het kader van medezeggenschap nog in een zeer pril stadium bevindt. “Wij moeten daarover nog uitgebreid discussiëren. Laten we nu eerst maar bekijken of dat Schade Service Centrum er moet komen. Daarna kijken we wel wat de vervolgstap moet zijn.”

Het personeel van Delta Lloyd is op de hoogte gesteld van de vervolgplannen van het concern.