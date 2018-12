Delta Lloyd besteedt ICT uit aan IBM

De uitbesteding betreft de datacenters, het beheer van alle pc’s en telecommunicatie. Ook de huidige contracten met ICT-partners gaan over naar IBM. De uitbesteding waarborgt volgens de verzekeraar “de continuïteit en innovatiekracht en maakt bovendien een kostenbesparing mogelijk”.

Ongeveer 150 medewerkers van Delta Lloyd gaan over naar IBM. Voor hen gaat het sociaal plan gelden dat Delta Lloyd vorig jaar met de vakbonden is overeengekomen. Uitgangspunt van het sociaal plan is van ‘werk naar werk’.

De afronding van de uitbesteding, inclusief de overgang van de medewerkers, wordt in het tweede kwartaal van dit jaar verwacht.