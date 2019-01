Deloitte & Touche richt zich ook op schadeverzekeringen

Volgens Deloitte & Touche komt de uitbreiding van de activiteiten voort uit een sterk gegroeide behoefte bij klanten op dit gebied. Het advieswerk zal worden gedaan vanuit Deloitte & Touche Forensic Services, dat gevestigd is in Haarlem. Directeur bij Forensic Services is Jan Joling, voormalig directeur van EMN Expertise.

Forensic Services gaat zich vooral toeleggen op risicobeoordeling en -beperking, waaronder advisering over te sluiten verzekeringspakketten. Daarnaast wil Deloitte & Touche Forensic Services meer aandacht gaan geven aan het vaststellen van de juiste verzekerde sommen en de te verzekeren termijnen voor de bedrijfsschadeverzekeringen van hun clienten. Ton Boele van Forensic Services, voorheen directeur expertise bij Bureau Von Reth: “Vaak blijkt dat deze zaken voor de ondernemer onduidelijk zijn, met als gevolg een forse onderverzekering bij schade”.

Verder kan Forensic Services ingeschakeld worden voor het vaststellen van materiële en bedrijfsschades in opdracht van cliënten van Deloitte & Touche. Bij geschillen of gerechtelijke procedures kan hulp worden geboden door samenwerking met het aan Deloitte & Touche gelieerde advocatenkantoor AKD Prinsen Van Wijmen.