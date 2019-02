Definitieve premies standaard(pakket)polis

In de Zorgnota was aangekondigd dat de premie voor de standaardpakketpolis voor studenten onder de twintig jaar in 2005 zou uitkomen op e 229. Volgens het ministerie van VWS wordt dit e 15,30 per maand, dus e 183,60 per jaar. De overige premies voor de standaard(pakket)polissen zijn door de ministerraad vastgesteld conform de Zorgnota (zie AM 19, pag 27).

Ook heeft de ministerraad de wettelijke bijdragen voor MOOZ en pooling vastgesteld. Voor verzekerden van 20-64 jaar zou de Mooz-bijdrage e 125 worden, maar dit wordt e129,60. De poolingsbijdrage zou voor hen e 408 worden, maar dit wordt e 404,40.