Definitief einde van merknaam NVG

Aan de Groningse Queridolaan blijft wel een verzekeringsbedrijf gevestigd, maar één die gespecialiseerd is in natura-uitvaartverzekeringen. De naam van deze business-unit is al enige tijd Aegon Nabestaandenzorg. De andere NVG-delen zijn verdeeld over Aegon in Den Haag (schade), Axent/Aegon in Utrecht (75 loondienstadviseurs) en Aegon Particulieren in Leeuwarden (leven en spaarkas).

De spaarkasportefeuille van NVG, die juridisch wordt ondergebracht in Aegon Spaarkas, is circa 25.000 polissen groot. Op jaarbasis gaat het om een premie-inkomen van e 11 mln. De portefeuille levensverzekeringen, die wordt ondergebracht bij Aegon Leven, telt zo’n 112.000 polissen en is op jaarbasis goed voor e 17,2 mln premie. Het betreft onder meer IKO-polissen, tijdelijke (risico)verzekeringen, volksverzekeringen van Alboz en de Algemeene Levensverzekering Bank en polissen met de naam Aegon Accent (Dubbel en/of Junior).