Het ministerie van Defensie heeft een overeenkomst met het Verbond van Verzekeraars vernieuwd over het overlijdensrisico op levensverzekeringen (gekoppeld aan hypothecaire leningen) van militair personeel. Verzekeraars zullen geen beroep op de molest-clausule doen bij militairen die deelnemen aan lopende en toekomstige vredes- en humanitaire missies. De maximum-uitkering is eveneens uitgebreid tot e 400.000.

Delta Lloyd

Delta Lloyd laat het bruto-/nettotraject bij uit te betalen lijfrente- en pensioenuitkeringen voortaan, in elk geval tot 2010, berekenen door ADP Nederland (Capelle aan den IJssel). Het Amerikaanse, beursgenoteerde moederbedrijf ADP is marktleider in systemen voor salarisverwerking. ADP verzorgt in ons land de loonstroken van 900.000 Nederlanders, goed voor 500 medewerkers en e 59 mln omzet.

MBA Akkermans

Akkermans & Partners Cognitief heeft een MBA-accreditatie (Master of Business Administration) gekregen voor de opleiding voor het (commerciële) verzekeringsvakgebied. De eenjarige voltijdse studie, met als specialisaties pensioen, financial management en employee-benefits, is bedoeld voor mensen die zelfstandig ondernemer willen worden. Eerder werd een opleiding van Akkermans geaccrediteerd tot ‘Master of Arts in Pensions and Life Assurance’.

Precedent

Oskar Slaterus (41) en Remie Spanjerberg (35) zijn in Zeist begonnen met het bureau Precedent Consulting. De vennoten, afkomstig van KPMG Priority, geven verzekeraars en pensioenfondsen bedrijfsadviezen, nemen werkzaamheden over en detacheren personeel.

Besluiten Leven

In de reeks ‘Fiscale wet- en regelgeving’ van uitgever Sdu is het pocketboek ‘Beleidsbesluiten Levensverzekeirngen 2003′ verschenen. De uitgave (ISBN 90.6476.0438) kost e 32,50 en is te bestellen via telefoon 033-450.15.50 of e-mail bestel@sffu.nl.

Financial Consultants

De Open Universiteit heeft twee korte onderwijsprogramma’s op hbo-niveau ontwikkeld voor financial consultants. De eerste studie ‘Eigen woning en personal finance’ start in oktober en kost e 995. In november start ‘Vermogensplanning’; kosten e 1.500. De groepsbijeenkomsten vinden plaats in studiecentra in Utrecht, Den Haag, Breda, Eindhoven, Heerlen, Zwolle of Groningen. Meer informatie: www.korthogeronderwijs.nl.

Pensioenmanagement

Uitgeverij Euroforum organiseert komend najaar samen met Akkermans & Partners een schriftelijke leergang Pensioen Management. De cursus begint op 18 september en kost e 1.595. Meer informatie: www.euroforum.nl/pensioenmanagement.