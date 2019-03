December lauwe lijfrentemaand

De totale productie van nieuwe individuele levensverzekeringen kwam in december uit op 126.100 polissen (-30%) en e 479 mln premie (-40%). Er is nog één hoop voor de levensverzekeraars: wellicht dat veel productie, net als een jaar geleden, door trage administratieve afhandeling pas in januari of februari in de boeken verschijnt.

Nog veel dramatischer zijn de ontwikkeling op de spaarkasmarkt. Daar leverde december een productiedaling van 83% op tot slechts e 3,5 mln premie: de laagste maandproductie in jaren.

In het volgende nummer van AM uitgebreide CBS-overzichten over de nieuwe productie van individuele levensverzekeringen en spaarkassen over het gehele jaar 2001.

Nieuwe individuele levensverzekeringen Periodiek betalende polissen Koopsompolissen Aantal Verzekerd Periodieke Eenmalige Aantal Verzekerd Koopsom (x 1.000) kapitaal premie premie (x 1.000) kapitaal November2001 Guldenscontracten 47,2 1.459,9 21,8 10,7 10,6 523,6 276,4 w.v. Verbonden aan hypotheek 3,9 339,2 5,4 3,6 0,0 0,3 0,1 Pensioen uitgesteld 1,5 259,4 6,9 5,1 0,2 19,2 11,9 Lijfrente uitgesteld 1,1 52,6 1,9 0,6 3,3 109,3 74,9 Direct ingaande rente – – – – 3,2 241,1 158,0 Levenslang bij overlijden 26,7 101,9 2,5 0,1 0,4 0,8 2,8 Spaarverzekering 1,2 43,7 1,8 0,9 0,4 62,0 19,1 Risicoverzekering 12,2 639,8 2,9 0,1 3,1 88,9 8,5 Overig 0,5 23,3 0,4 0,3 0,0 2,1 1,1 Beleggingseenheden 45,6 2.036,0 66,6 39,0 3,5 117,9 61,2 w.v. Verbonden aan hypotheek 11,0 977,1 20,7 12,6 0,1 2,8 2,8 Pensioen uitgesteld 4,6 332,9 11,2 5,8 0,5 2,9 3,1 Lijfrente uitgesteld 15,4 373,4 18,2 5,4 2,3 43,0 30,3 Direct ingaande rente – – – – 0,2 21,3 11,2 Levenslang bij overlijden – – – – – – – Spaarverzekering 11,9 306,8 14,5 13,5 0,5 44,6 12,2 Risicoverzekering 0,3 22,5 0,4 0,1 – – – Overig 2,4 23,5 1,7 1,6 0,0 3,4 1,6 December2001 Guldenscontracten 53,1 1.409,6 24,5 9,5 13,6 508,7 250,8 w.v. Verbonden aan hypotheek 5,1 376,9 6,8 5,7 0,0 0,2 0,0 Pensioen uitgesteld 1,3 252,9 7,9 1,5 0,2 18,6 12,5 Lijfrente uitgesteld 1,4 47,6 2,0 0,7 4,0 102,4 68,6 Direct ingaande rente – – – – 4,1 293,6 155,5 Levenslang bij overlijden 32,1 100,3 2,7 0,1 0,7 2,4 2,1 Spaarverzekering 1,5 34,9 1,7 1,3 0,7 10,8 6,6 Risicoverzekering 11,3 581,1 3,1 0,1 3,9 79,3 4,9 Overig 0,4 15,9 0,3 0,2 0,1 1,4 0,5 Beleggingseenheden 53,4 1.915,8 70,3 52,7 6,0 108,9 71,4 w.v. Verbonden aan hypotheek 10,6 938,6 18,6 12,5 0,1 3,4 2,6 Pensioen uitgesteld 5,3 298,5 10,0 8,5 0,1 2,6 2,6 Lijfrente uitgesteld 20,3 424,2 24,2 19,6 5,0 53,8 38,8 Direct ingaande rente – – – – 0,2 34,7 16,1 Levenslang bij overlijden – – – – – – – Spaarverzekering 13,7 201,8 15,3 10,5 0,4 7,7 8,4 Risicoverzekering 0,7 24,2 0,7 0,1 – – – Overig 2,7 28,5 1,6 1,5 0,1 6,6 3,0 (bedragen x e mln)

Omzet nieuwe spaarkasovereenkomsten 2000 2000 2001 2001 November December November December Spaarpremie ineens 2,8 10,4 1,5 0,6 Spaarpremie periodiek 2,7 7,9 3,2 2,4 Risicopremie ineens 0,4 1,4 0,2 0,1 Risicopremie periodiek 0,4 1,0 0,4 0,4 (x e mln)

Totaaloverzicht nieuwe spaarkasovereenkomsten Aantal Spaar- Spaar- Risico- (x 1.000) bedrag premies premies November2001 Verbonden aan hypotheek 0,0 0,2 0,0 0,0 Pensioen- of lijfrenteclausule 1,6 37,2 2,5 0,4 Zonder clausule 2,8 31,0 2,2 0,2 Totaal 4,4 68,4 4,7 0,6 December2001 Verbonden aan hypotheek 0,0 0,1 0,0 0,0 Pensioen- of lijfrenteclausule 1,2 28,0 1,4 0,2 Zonder clausule 2,5 22,1 1,6 0,2 Totaal 3,8 50,1 3,0 0,4 (bedragen x e mln)