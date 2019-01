De Twaalf Gewesten ‘leende’ concept voor botsograaf

De botsograaf, het handige hulpmiddel voor het maken van een situatieschets bij een aanrijding, blijkt al tien jaar geleden te zijn gebruikt als relatiegeschenk door De Twaalf Gewesten Verzekeringen, later opgegaan in Interpolis.

Dit bleek uit een e-mail van een ex-medewerker van de Rabobank, die zich herinnerde tien jaar geleden een soortgelijke mal te hebben gekregen als relatiegeschenk, die eveneens onder de naam Botsograaf werd gepresenteerd. Tussenpersoon Kees van Steensel, die met Botsograaf BV het hulpmiddel dit jaar op de markt bracht, is verrast. “Dit is een exacte kopie van de Botsograaf die mijn vader dertig jaar geleden voor zijn klanten heeft ontworpen. Zo zie je maar hoe populair de botsograaf blijkt te zijn.”

Kees’ vader Cor heeft dertig jaar geleden een kleine hoeveelheid botsografen laten maken voor zijn klanten. De naam is toen geregistreerd, aldus Van Steensel. “Ook het R-teken is meegenomen in de kopie. Die stond ook op de originele mal, die veel groter is dan de huidige geregistreerde versie.” Bij het Benelux Merkenbureau staat de merknaam Botsograaf sinds 15 maart 2002 geregistreerd.

Zomeractie DAS

DAS Rechtsbijstand heeft voor de zomeractie (tot en met augustus) tweeduizend botsografen besteld bij Van Steensel. De actie richt zich alleen op rechtsbijstand bij verkeersongevallen. Verzekerden betalen de eerste drie maanden geen premie en krijgen de botsograaf cadeau.

Kees van Steensel (rechts) kon tweeduizend échte botsografen kwijt aan marketingadviseur Milo Alink van DAS.