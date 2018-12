De pot verwijt de ketel

In het laatste artikel (AM, nummer 11, pag. 53) over de site van Onderlinge Bossen Verzekeringen maken ze het wel erg bont. Hoe halen ze in hun hoofd om keiharde negatieve uitspraken en conclusies op te schrijven over de door anderen met zorg ontwikkelde sites, terwijl hun eigen site (om hun eigen woorden te gebruiken) zelf nog in kinderschoenen staat. Interactie met de bezoekers? Waar vind ik die op hun eigen site? Ja, alleen dat ik hun kan mailen of een eenvoudige formuliertje invullen. Dat is ook nog mogelijk in het Engels, hetgeen de indruk wekt alsof de rest van hun site in het Engels vertaald is.

De site van SPC heeft een zogenaamde platte structuur met links een menu met items en rechts teksten of opsomming aan hyperlinks. Een dergelijke site flanst een ervaren sitebouwer zo in elkaar. Ach…zo begonnen velen. Er kan al zoveel meer!

Als SPC over een team van internetspecialisten beschikt, verwacht je toch meer van hun eigen site. Internet is geen probeersel meer, maar een volwassen medium. Zelf hopen ze dat OBV-specialisten meer verstand hebben van verzekeringen dan van internet. Ik vraag me dan af waar deze twee personen meer verstand van hebben?”

George Frans

Centrum Financiële Planning (CFP)

Naschrift

Sinds wanneer moet een theaterrecensent ook een briljant acteur zijn?

Joost Steins Bisschop