De Mos komt met Medewerker Monitor

Via de jaarlijkse rapportage van ‘Medewerker Monitor Verzekeringen’ kan een verzekeraar inzicht krijgen in zijn organisatie. De rapportage geeft onder meer inzicht in de loyaliteit en gemotiveerdheid van medewerkers en in de sterke en zwakke punten van het (personeels)beleid. De rapportage bestaat uit een managementsamenvatting en een hand-out met grafieken en wordt op paper en digitaal geleverd. Jan de Mos Consultancy (Soesterberg) kan eventueel ook de presentatie aan het personeel verzorgen.

De verzekeraars kunnen het geanonimiseerde onderzoek laten uitvoeren via schriftelijke vragenlijsten of via een vragenlijst op internet. Een combinatie van beide kan ook. Voor medewerkers die vragen hebben is er ene speciaal telefoonnummer. De mogelijkheid dat de verzekeraar naast het standaardonderzoek specifiek onderzoek laat doen. De onderzoeken in de tweede helft van het jaar plaats.