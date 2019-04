De Koning Gans naar RVS: ‘Dat was niet mijn advies’

De Koning Gans is nu directeur human resources en management development bij ING Groep. Hij houdt zich daarbij onder meer bezig met het aantrekken van jong talent, talentontwikkeling en de ING Business School. Verder behoort het adviseren van de raad van bestuur over benoemingen in de ING-top tot zijn takenpakket. “Maar ik heb nadrukkelijk niet mijn eigen benoeming geadviseerd.”

De Koning Gans is nu 57 jaar: “Administratief wel, maar ik voel me nog zeer jong”. Zijn voorgenomen pensioendatum ligt op 62-jarige leeftijd. “Ik hoop die periode vol te maken bij RVS”, zo luidt zijn wens.

Hij is sinds 1983 actief in de verzekeringsbranche. Eerst als algemeen directeur van rechtsbijstandverlener SRK en vanaf 1986 in dienst van Nationale-Nederlanden. Begin jaren negentig was hij enkele jaren betrokken bij het fusieproces van NN met NMB Postbank en de opbouw van de ING Groep. Tussen 1994 en 1997 had De Koning Gans zitting in de directie van NN, verantwoordelijk voor de toenmalige onderdelen Schade en Zorg.

De benoeming van De Koning Gans bij RVS gaat gepaard met de toetreding tot de RVS-directie van Inge van Hoek (43). Zij was tot eind vorig jaar directielid van het door ING aan De Goudse verkochte Tiel Utrecht en volgde daarna een managementopleiding in de Verenigde Staten. De Koning Gans heeft haar benoeming wel geadviseerd? “Daar doe ik geen publieke uitspraak over.” Inge van Hoek neemt bij RVS de plaats in van Roeland van Vledder, die per 1 mei directievoorzitter is geworden van de Belgische ING-dochter De Vaderlandsche.

