De Hakenberg in beroep tegen uitspraak faillissement

Intussen wordt bij het NVA-lid in Oldenzaal gewoon doorgewerkt onder de naam De Hakenberg. De 28 medewerkers en een groot deel van de portefeuille zijn overgegaan naar het bedrijf Mandatis, dat op naam staat van een van de zoons van Hakenberg-directeur John Nijhuis.

De PVK heeft het faillissement aangevraagd, omdat via dochterbedrijf De Hakenberg Nijmegen tussen 1999 en 2001 circa 22.000 fietsverzekeringen zijn verkocht waarbij op het polisblad De Hakenberg Assuradeuren zelf als risicodrager staat vermeld. “Het is een WTV-faillissement. De Hakenberg is zonder vergunning actief geweest als verzekeraar en heeft vele schulden. Via een faillissement kan wellicht nog geld worden teruggehaald”, aldus de PVK.

Directeur John Nijhuis is in beroep gegaan tegen de uitspraak. “Buiten onze schuld zijn ik weet niet hoeveel fietspolissen gesloten met De Hakenberg als risicodrager. Vervolgens heeft de PVK zich een rol willen toe-eigenen die niet de hare is. De PVK heeft een veel te grote broek aangetrokken”, zegt Nijhuis. Zijn zoon Niels is via de BV Ferteco eigenaar van het onlangs opgerichte volmachtbedrijf Mandatis, waar De Hakenberg nu onder valt.

De Hakenberg veranderde de naam in mei vorig jaar in A.D. Oost Nederland op verzoek van enkele verzekeraars, die vonden dat de oude naam te veel in verband werd gebracht met de fietsverzekeringen die via het dochterbedrijf in Nijmegen zijn verkocht.

Procedure

Nijhuis vindt het onbegrijpelijk dat de PVK een faillissementsaanvraag heeft gedaan, terwijl er nog een procedure loopt. “De PVK heeft ons vorig jaar als verzekeraar bestempeld, maar daartegen hebben wij bezwaar gemaakt. Die procedure loopt nog bij de Raadskamer in Rotterdam. Daarover wordt eind maart uitspraak gedaan.”

Nijhuis vermoedt dat de PVK het faillissement heeft aangevraagd, omdat ze niet gerust is op de uitkomst van de bezwaarprocedure. “Ze zijn bang dat ze een claim aan de broek krijgen. Het is niet te danken aan de PVK dat die ongedekte polissen boven water zijn gekomen, dat is aan mij te danken. Wij hebben het ontdekt en gemeld bij de PVK. Wij hebben met de verzekerden de zaken netjes afgewikkeld.”

Via de Nationale Fiets Groep is in oktober vorig jaar Hannover International bereid gevonden de ongedekte polissen te verzekeren. “Het is een grove schande”, aldus Nijhuis. “Wij hebben de PVK op het spoor gezet en geholpen. Maar ze hebben van het onderzoek niets terechtgebracht. De stille curator die ze hadden aangesteld, is hier vier keer langs geweest. Wij hebben hier alle problemen opgelost en wat doet de PVK? Zij trekken de boel om!” De PVK reageert niet op de vraag of niet eerst de uitspraak van de Raadskamer had moeten worden afgewacht.

Volgens Nijhuis heeft De Hakenberg al onverplicht een bedrag betaald van e 300.000 à e 400.000. “Ik wil rehabilitatie. De klanten en verzekeraars als Delta Lloyd, AXA en Amev, die ons altijd hebben gesteund, worden nu de dupe. Ze worden gestraft voor het feit dat ze betrouwbare partners zijn.”

Het volmachtbedrijf werkt vanuit Oldenzaal verder onder de naam De Hakenberg. “Wij schamen ons niet voor die naam, je zijn er trots op. Wij hebben de verzekerden netjes op de hoogte gesteld van de veranderingen.” Nijhuis heeft zich teruggetrokken uit het verzekeringsbedrijf, dat nu onder leiding staat van Nijhuis’ zoon Niels en Joop Assink, die voorheen werkzaam was bij TSA Verzekeringen (Meeùs) in Enschede. “We zijn nu bezig met een gemotiveerd stel mensen en er is geen klant bij ons weggegaan.”

Curator Huisman wil geen uitspraken doen over het faillissement. “Ik wacht eerst de uitkomst van het hoger beroep af.” Naar verwachting zal het gerechtshof in Arnhem over één à twee weken bepalen of het faillissement al dan niet vernietigd moet worden.