De Goudse verkoopt weer bromfietsverzekeringen

Van een terughoudend acceptatiebeleid of forse premieverhogingen is echter geen sprake: “De Goudse volgt als ervaren bromfietsverzekeraar een andere koers. Binnen de nieuwe productlijn is nadrukkelijk een plaats ingeruimd voor de bromfietsverzekering”. De Goudse ziet in de bromfietspolis een mogelijkheid de “commercieel interessante” doelgroep van jongeren te bereiken.

Andere werkwijze

De premieverhoging voor de bromfietsers blijft beperkt tot 1 à 2%, aldus directeur Particulieren & Bedrijven Aris Neven. “De premies zijn naar euro omgerekend en gecorrigeerd voor inflatie”.

De werkwijze bij verkoop van de bromfiets zijn bij De Goudse gewijzigd. Voorheen werden verzekeringsbewijs en -plaatje bij verkoop overgedragen aan de nieuwe eigenaar. Per 1 maart moet het plaatje echter worden overgezet naar de vervangende bromfiets als de verzekerde deze heeft aangeschaft. Wordt geen andere bromfiets aangeschaft, dan moet het verzekeringsbewijs met het plaatje aan De Goudse worden teruggestuurd.

Neven: “Elke verzekeraar heeft daarin zijn eigen werkwijze. Wij hebben ervoor gekozen het verzekeringsplaatje aan de eigenaar te koppelen en niet aan de bromfiets; dat is voor iedereen makkelijker”.

Een andere wijziging is, dat De Goudse bij de prolongatie van de bromfietspolis per 1 mei het nieuwe verzekeringsbewijs en bromfietsplaatje rechtstreeks, en niet via de tussenpersoon, naar de verzekerde stuurt.