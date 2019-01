De Goudse staakt sponsoring Sparta

Degradatie stond in de sponsorovereenkomst aangegeven als mogelijke reden voor opzegging ervan. De Goudse-directeur Aris Neven laat doorschemeren dat nog niet alle financiële banden met Sparta zijn verbroken en laat daarbij het woord ‘zekerheidsstelling’ vallen. Verder wil hij er niet over uitweiden.

De Goudse is zeven jaar als sponsor verbonden geweest aan Sparta, waarvan sinds 1996 als hoofdsponsor. De maatschappij nodigde bij elke thuiswedstrijd relaties – voornamelijk tussenpersonen – uit voor een bezoek aan het Kasteel. Volgens De Goudse is het sponsordoel, verhoging van de naambekendheid, in de eerste divisie niet te realiseren.

Sparta zegt het stoppen van De Goudse als hoofdsponsor “te betreuren, waarbij de club de samenwerking altijd van positieve en opbouwende aard heeft gevonden”.

In 1996 waren er nog blije gezichten op het oude Kasteel: Nico Jalink, aanvoerder van Sparta heft het glas met de nieuwe hoofdsponsor De Goudse, vertegenwoordigd door Herman van Hemsbergen (rechts).