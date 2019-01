De Goudse gaat reispolissen afzetten via videotheken

Het daartoe opgerichte reisbureau Movie Travel gaat in de loop van deze maand in videotheken digitale zuilen plaatsen waarop consumenten reizen kunnen boeken. Het aanbod bestaat uit reizen die Movie Travel van diverse touroperators betrekt. De Goudse heeft een exclusieve overeenkomst met Movie Travel om aan de reizen standaard een reis- en annuleringsverzekering te koppelen. “Wie dat niet wil kan bij de balie van de videotheek de verzekeringen handmatig laten schrappen”, zegt directeur Aris Neven.

Movie Travel is in onderhandeling met ongeveer vierhonderd videotheken in Nederland en België. Ongeveer honderd hebben inmiddels een contract gesloten voor plaatsing van een zuil.

Nieuw kanaal

Aris Neven ziet de videotheken niet als een nieuw distributiekanaal. “We doen al sinds jaar en dag zaken met tientallen reisbureaus en touroperators. Movie Travel is een reisbureau, dat net als vele andere reisbureaus producten van De Goudse afzet. Hoe ze dat doen, doet er voor ons eigenlijk niet toe. Nee, ik heb geen verwachtingen ten aanzien van de productie.”

Het is verder de bedoeling dat de videotheekhouders bedrijfsverzekeringen en later wellicht ook gezinsverzekeringen van De Goudse krijgen aangeboden. “Dat hoort bij de deal met Movie Travel”, zegt Neven. “Het gaat niet rechtstreeks gebeuren, maar eveneens via dat reisbureau.”