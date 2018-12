De Goudse: 190 banen weg in drie jaar

De Goudse schrapt de komende drie jaar 190 arbeidsplaatsen. De verzekeraar verwacht dat 70% via natuurlijk verloop zal verdwijnen.

De reorganisatie komt voort uit “het herinrichten en stroomlijnen van bedrijfsactiviteiten en processen”. De plannen zijn vorige week door De Goudse-topman Franswillem Briët bekend gemaakt aan het personeel.

De Goudse zegt zich tot het uiterste in te spannen om met behulp van alle ter beschikking staande instrumenten, het aantal gedwongen ontslagen tot een minimum te beperken.

De plannen komen volgens FNV-bestuurder Wim de Ruiter niet uit de lucht vallen. “Het personeel wist dat De Goudse met een strategische nota bezig was. Vooral op de IT-afdeling is men heel open geweest en weet men al geruime tijd dat er veranderingen op komst zijn en dat deze ten koste zullen gaan van arbeidsplaatsen. De ontslagen zullen echter op alle fronten vallen. Men gaat met de stofkam door het bedrijf om te kijken waar mensen overbodig zijn.”

De grootste klap valt volgens de Ruiter komend jaar als 89 formatieplaatsen (fte) verdwijnen. “In 2005 verdwijnen 62 fte’s en in 2006 30 fte’s. Dit jaar vervallen er 10,71 formatieplaatsen door natuurlijk verloop.”

Hard aangekomen

Volgens Unie-bestuurder Dennis Kohen is vooral het aantal banen dat verdwijnt hard aangekomen bij de medewerkers. “Men had wel verwacht dat er iets stond te gebeuren, maar dat de stroomlijning van de organisatie 190 banen gaat kosten, is hard aangekomen.”

Ook Kohen vindt het aantal onverwacht hoog. “Het is toch 20% van de bestaande personeelsomvang. Dat mag je gerust veel noemen. De Goudse praat over kostenbeheersing. In gewoon Nederlands betekent dat, dat het goedkoper moet. De business-unitstructuur wordt aangescherpt. Dat heeft in sommige gevallen tot gevolg dat mensen uit de service-units toegevoegd worden aan de business-units om op die manier slagvaardiger te kunnen opereren. Het is het intern herschikken van activiteiten”, aldus Kohen. “De nieuwe structuur moet daarnaast groei genereren. De Goudse wil zelfstandig verder en dit is een stap in een concurrerende markt.” Kader

Collectief pensioen

De Goudse onderzoekt de mogelijkheid om de afdeling Collectief Pensioen te verkopen. “Gezien onze relatief bescheiden positie op deze markt, ligt die optie voor de hand. We onderzoeken hem dan ook”, aldus woordvoerder Rosali Waleson.

De Goudse bezet een bescheiden 19e plek op de ranglijst van 37 verzekeraars die zich met collectief pensioen bezighouden. De verzekeraar behaalde vorig jaar een premieomzet van e 19,7 mln; in 2001 was dat nog e 27,6 mln.