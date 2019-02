De Amersfoortse: ‘Plan Donner biedt nieuwe mogelijkheden’

Zoals het plan van de commissie Donner er nu ligt, zou een deel van de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, namelijk de WAO-gatverzekeringen en de Pemba-verzekeringen, wegvallen. Dit stelde Frank Romijn, directeur Inkomensverzekeringen van De Amersfoortse, aan de orde op een ontbijtsessies van deze verzekeraar. Romijn betoogde, dat er dan wel een geheel nieuwe markt zal ontstaan van verzekeringen voor beroepsziekten en reïntegratie.

Op het rapport van de comissie Donner is dusdanig veel kritiek dat het niet naar uitziet, dat de plannen ongewijzigd zullen worden overgenomen. Het wachten is nu op het advies dat de SER hierover uitbrengt. Het Verbond van Verzekeraars studeert al op een verzekering vor beroepsziekten (zie AM 12, pag. 8).

De ontbijsessies voor het intermedair zijn sinds een paar jaar een jaarlijks evenement van De Amersfoortse. De sessie die afgelopen week en vorige week zijn gehouden, stonden voornamelijk in het teken van het ‘rapport-Donner’. Op die sessies deelde De Amersfoortse tevens mee, binnenkort de 75.000ste individuele aov te sluiten (zie kader).

Op de eerste ontbijtsessie van De Amersfoortse gaf gastspreker Dave Janssen, consultant/partner van Channel Panel, het intermediair tips uit de retailbranche die volgens hem goed vergelijkbaar is met de branche assurantiebemiddeling.

De Amersfoortse verwacht 75.000e aov

De Amersfoortse verwacht in het najaar de 75.000ste individuele aov te sluiten. In verband hiermee maken de tussenpersonen kans op een mediabudget voor een billboard-campagne. Alle individuele aov’s die het intermediair tussen 1 juli en de 75.000ste polis aanbrengt, dingen mee naar – in het totaal vijf keer – een mediabudget van f 7.500 voor een billboardcampagne in de vestigingsplaats van de tussenpersoon.