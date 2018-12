De Amersfoortse gooit miljardairs in de strijd

Met Quote 500, de aflevering van het maandblad Quote dat is gewijd aan de vijfhonderd rijkste Nederlanders, wil De Amersfoortse bij het intermediair de positie als inkomensverzekeraar benadrukken. Het intermediair kan de speciale editie ook zien als een lijst met potentiële klanten. De Amersfoortse heeft Quote 500 verpakt in een gouden omslag met de bekende tekst ‘Waarom zou u zich zorgen maken? (Qua inkomen, dan.)’.