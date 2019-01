De Amersfoortse breidt Bruiloftverzekering uit

De bruiloftverzekering van De Amersfoortse biedt nu ook dekking bij overlijden van familieleden in de eerste en tweede graad die ouder zijn dan tachtig jaar.

De dekkingsuitbreiding betreft de Basisdekking en de Optimaaldekking van de Bruiloftverzekering. De uitbreiding geldt uitsluitend indien het overlijden van het familielid plaatsvindt binnen een periode van veertien dagen voor de bruiloft. Er is geen dekking als het overlijden een gevolg is van een ziekte of afwijking die bestond bij het aangaan van de verzekering. De uitbreiding gaat niet gepaard met een premieverhoging.