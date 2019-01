DBV: een miljard aan hypotheken

DBV Hypotheken heeft dit jaar tot nu toe voor e 1 mld aan hypotheken uitgezet. Over heel 2002 bedroeg de omzet e 775 mln. Daarmee is de hypotheekomzet al 29% hoger dan vorig jaar. De omvang van de hypotheekportefeuille bedroeg eind oktober circa e 3,5 mld. DBV heeft naar eigen zeggen een marktaandeel van 1,2% in hypotheken.