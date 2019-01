DAS maakt direct sluiten mogelijk

Bij het direct sluiten van een polis hebben bezoekers de keus een tussenpersoon aan te wijzen of deze op een later tijdstip te kiezen. Bij deze laatste mogelijkheid, wordt echter niet duidelijk op welk moment deze tussenpersoon in beeld komt.

“Op het moment dat de klant de polis in huis krijgt, zit daarbij een briefje met het verzoek een tussenpersoon op te geven. Als de klant dat niet wil, doen wij geen zaken met hem”, zegt woordvoerder Wim Meijers.

Volgens Meijers is het direct sluiten niet nieuw binnen DAS. “Er is een klein bestand van klanten dat op die manier bediend wordt. Het is een restbestand van failliete tussenpersonen. Wij zijn en blijven een intermediairmaatschappij en er wordt altijd een tussenpersoon aan gekoppeld. Deze mogelijkheid op onze website is vooral bedoeld als leadgenerator voor de tussenpersoon. Hij kan voor klanten die op deze manier bij hem binnenkomen, wellicht meer betekenen.

Verzekerden hebben via de nieuwe site verder de mogelijkheid online een zaak aan te melden. Het was al mogelijk om online juridisch advies te vragen. Ondernemers kunnen online de DAS incassoservice sluiten of een offerte aanvragen voor één van de overige zakelijke producten.