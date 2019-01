DAS beloont met golf-clinics

De prijs zou worden uitgereikt aan de twee kantoren die gedurende een bepaalde periode in de regio’s Noord en Zuid de meeste verkeersrechtsbijstandpolissen zouden sluiten. Aangezien in regio Zuid de kantoren Weststreek in Delft en Goossens in Hoogerheide eenzelfde score hadden, is de prijs drie maal toegekend. Het derde kantoor is Doornhof in Nijkerk. Jacob Schut (op de foto 2e van links), regiomanager van DAS, overhandigde de prijs en een taart. Op de foto de crew van kantoor Doornhof. Van links naar rechts: Gert Doornhof, Betsy Doornhof-Arendse, Henk Doornhof, Jacqueline Pol, Jeannette van Bokhorst-Bosch en Mark Doornhof.