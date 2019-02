Daling assurantiën Friesland Bank

De inkomsten uit assurantiebemiddeling van Friesland Bank zijn in de eerste helft van dit jaar achtergebleven bij die van 2002.

De oorzaak ligt bij pensioenadviseur Aecum en de afbouw van het onderdeel Dialoog. Het bedrijf werd amper twee jaar geleden opgericht om spaarproducten en kapitaalverzekeringen te verkopen aan deelnemers van collectieve pensioen- en bedrijfsspaarregelingen. Die rol is overgenomen door Friesland Bank Assurantiën, waar de omzet uit assurantiën juist is gestegen. Concrete cijfers geeft de bank niet.

Wel wordt gesteld dat het particuliere hypotheekbedrijf het erg goed heeft gedaan. De portefeuille was begin dit jaar e 2,6 mld groot. Het volume aan spaargelden steeg met 1% tot e 1.675 mln, ondanks “een aanzienlijke uitstroom van bedrijfsspaargelden”.