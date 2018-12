CZ bestrijdt dure imago

De maatschappij boekte in de afgelopen jaren een bovengemiddelde marktgroei en wil dit graag continueren. Volgens de Tilburgse zorgverzekeraar vinden veel mensen dat CZ een kwalitatief goed product levert en denken daardoor ook dat CZ duur is. Om dit te weerleggen, is een campagne opgebouwd rondom zes foto’s van producten/diensten waarop het etiket ‘gratis’ is geplakt.

De campagne omvat mailings, radiocommercials, een actiepagina op de eigen internetsite en posters voor het intermediair. De radiocommercials zijn in de weken 37, 45 en 50 te horen via zowel regionale als landelijke zenders (waaronder Sky Radio, Radio 538 en Radio 10 FM).

Een van de ‘gratis’-uitingen van CZ.