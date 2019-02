CVZ licht voor over pakketwijzigingen

De voorlichting over de pakketverschuivingen van ziekenfonds naar aanvullende polissen zal ter hand worden genomen door het CVZ.

Het CVZ (College voor Zorgverzekeringen) heeft de wettelijke taak de voorlichtingscampagne te verzorgen omtrent het verkleinen van het ziekenfondspakket. “We zijn ons nog aan het oriënteren”, zegt woordvoerder John van der Pas. “Het zal in ieder geval om krantenadvertenties gaan.” CVZ bekijkt ook wat budgettechnisch allemaal mogelijk is.

Om tot daden over te gaan, moet CVZ wachten tot de maatregelen officieel zijn. Dat wordt niet eerder dan begin december. Het ligt voor de hand, dat het CVZ publiek meedeelt, dat zij zich voor een groot deel van de afgeschafte dekkingen particulier kunnen verzekerden op de aanvullende pakketten.