CVB Bank: ‘Tien dagen van offerte tot notaris’

De bank kondigde op de NBVA Hypotheekdag in Apeldoorn aan tien werkdagen nodig te hebben van offerte tot notaris. “De tiende werkdag na ontvangst van het laatste benodigde document stuurt CVB Bank de opdrachtbrief om een conceptakte op te stellen naar de notaris.” Volgens de bank kan het zelfs in vijfwerkdagen als het intermediair alle noodzakelijke documenten in één keer inzendt. CVB Bank is wel zeker van haar zaak: als de gegarandeerde doorlooptijd niet wordt gehaald, krijgt het intermediair # 100.

