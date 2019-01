Credion opent vier kantoren in komende drie maanden

Nog vóór de zomer wil de franchiseketen Credion Nederland de huidige elf vestigingen (Arnhem, Breda, Groningen, Heerenveen, Helmond, Hoorn, Leeuwarden, Nijmegen, Roermond, Rotterdam en Utrecht) uitbreiden naar vijftien. Tussen 1 april en 1 juni komen er vestigingen bij in Amersfoort, Alkmaar, Assen en Eindhoven, aldus directeur Carlo van der Weg van Credion Nederland. “De contracten met die franchisenemers zijn inmiddels getekend.”

Het beoogde landelijk netwerk omvat maximaal 33 regio’s met in totaal veertig kantoren. De helft daarvan moet dus dit jaar operationeel worden. “Vanaf dat moment starten we de contractueel toegezegde landelijke marketingactiviteiten voor de deelnemende kantoren”, aldus Van der Weg.

Credion, een initiatief van Ventus Adviesgroep (advies, management- en ICT-ondersteuning) in Heerenveen, houdt zich niet bezig met bemiddeling in verzekeringen. Wel wordt samengewerkt met tussenpersonen, onder wie pensioenadviseurs. Deelnemende kantoren betalen maximaal 10% over hun jaaromzet. Naarmate de omzet toeneemt neemt dit percentage af. Daarnaast dragen de kantoren bij aan de marketingkosten van de franchiseorganisatie.