Cor van den Bos, nieuwe topman SNS Reaal Groep

Van den Bos volgt huidig lid van de raad van bestuur Gerard van Olphen op, die per 1 september overstapt naar NIB Capital in Den Haag. De nieuwe SNS Reaal-topman was tot 1 september vorig jaar werkzaam bij Athlon Groep, waar hij verantwoordelijk was voor de informatietechnologie, de financiële portefeuille en de lease-activiteiten in Nederland en Duitsland.

Met name de zwaar verliesgevende lease-activiteiten in de Bondsrepubliek leiden tot zijn vertrek bij Athlon Groep, waar hij vanaf mei 1997 in dienst was. Daarvoor was hij vijftien jaar verbonden aan Aegon en dochterbedrijf Spaarbeleg.