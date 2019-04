Contract DAK met zorgverzekeraar OZ

Sinds deze maand kunnen tussenpersonen die zijn aangesloten bij postenbank DAK het productenpakket van zorgverzekeraar OZ sluiten. OZ is in 2003 begonnen met het aanbieden van collectieve verzekeringen via assurantietussenpersonen. De eerste collectiviteiten via het intermediair zijn inmiddels gesloten. Door de samenwerking met DAK is nu een vervolgstap gezet richting de consumentenmarkt. De uitbreiding past binnen het beleid van DAK om de leden de mogelijkheid te geven met zoveel mogelijk maatschappijen zaken te doen.