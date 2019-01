Consumentenbond tegen provisiegarantieperioden

“Wij maken daar zeer ernstig bezwaar tegen”, schrijft directeur Klaske de Jong van de Consumentenbond in een brief. Volgens de bond schaadt een ‘provisiegarantieperiode’ het belang van de consument, omdat die minder eenvoudig van intermediair zal kunnen wisselen. “Een nieuwe intermediair zal mogelijk op zo’n verzoek niet ingaan, omdat hij er geen beloning voor ontvangt. Hij kan – na de Wabb-wijziging – weliswaar een rekening bij de consument indienen, maar die betaalt dan dubbel: provisie voor de oorspronkelijke tussenpersoon en een rekening voor de nieuwe.”

Volgens de Consumentenbond verdedigen verzekeraars de provisiegarantie met het argument dat tussenpersonen niet de dupe mogen worden van bedrijven die zich richten op het oversluiten van lopende verzekeringen. De bond vindt echter dat het uitgangspunt moet zijn dat een intermediairwijziging op verzoek van de consument gebeurt. Tussenpersonen die uitgebreid op overnamepad gaan, kunnen op andere manieren worden gestopt. “Door de betrokken verzekeraars, door sociale controle onder assurantie-intermediairs en door signalering bij de SER.”

De Consumentenbond vraagt aan het Verbond om de verzekeraars te informeren over de bezwaren en te adviseren de ontwikkeling te stoppen dan wel niet in gang te zetten. “We zullen niet schromen dergelijke provisiegarantieperioden juridisch te bestrijden, wellicht in het kader van mededingingsaspecten”, zo benadrukt directeur De Jong.