Consor Groep koopt De Boei

Intermediairbedrijf Consor Groep neemt het Gorsselse assurantiekantoor De Boei Verzekeringsadviseurs, lid van de NVA, over. Consor is daarmee goed voor vijftig medewerkers en een premie-omzet van f 40 mln.

De zes medewerkers van De Boei zetten hun activiteiten voort vanuit de Consor-vestiging in Zutphen. Huidig eigenaar Bert van Poecke (53) blijft aan het kantoor, dat De Boei Adviesgroep gaat heten, verbonden.

De Consor Groep ontstond begin 2000 door de fusie van de Velten Adviesgroep in Enter met de Zutphense Peters Adviesgroep. Twee maanden geleden trad NVA-lid Van Hal Adviseurs (Apeldoorn) toe tot de groep. Verzekeraar Amev bezit 19% van de aandelen, die verder in handen zijn van de directeuren Albert Velten (40) en Wim Oeben (49). Consor, lid van de NVA, kent tevens een volmachtbedrijf (De Terp Assuradeuren) en een makelaardij. De groep ambieert een toonaangevende rol in Oost-Nederland.