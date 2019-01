Conservatrix in zee met Quion voor eigen hypotheekproduct

Levensverzekeraar Conservatrix voert sinds medio vorig jaar al een hypotheekconcept onder de naam Capitalum Finance, bestaande uit arrangementen met de geldverstrekkers GMAC, Argenta, Direktbank en Bank of Scotland. “Capitalum is in feite een label dat is gekoppeld aan softwareprogrammatuur, waarbij tussenpersonen lastenberekeningen kunnen maken voor de genoemde geldverstrekkers”, zegt Hans Buitenhuis, commercieel directeur bij Conservatrix. Inkoopcombinatie Financium Primae (Nieuwegein) beoordeelt de aanvragen en stelt offertes op.

Nu komt Conservatrix met een eigen hypotheekproduct onder de naam Leuker Leven Hypotheek. “Wij leveren de hypotheeklening in volmacht van de Nationale Hypotheek Maatschappij, een dochter van NIB Capital. Daaraan kunnen drie vormen van levensverzekeringen worden gekoppeld: een traditionele gemengde verzekering, een overlijdensrisicoverzekering met gelijkblijvend kapitaal en Het Ideale Spaarplan, een universal-lifeproduct”, zegt Buitenhuis.

Aangever

Voor de administratie van de hypotheekportefeuille wordt Quion ingeschakeld. Financium Primae verzorgt ook voor de Leuker Leven Hypotheek de offertes en de acceptatie, waarbij software van Quion wordt gebruikt. Buitenhuis schat dat Conservatrix sinds medio vorig jaar enkele honderden hypotheken heeft verkocht. “In 2000 was de hypotheek voor ons nog een ‘mondjesmaat meeneemproduct’. Sinds vorig jaar vormen hypotheken een substantieel onderdeel van de productie. Het is een aardige aangever om meer levenproducten te sluiten.” De totale omzet van Conservatrix zal volgens Buitenhuis over 2002 zo’n 15% hoger uitkomen dan vorig jaar, toen e 10,7 mln aan brutopremie werd geboekt.

Quion zegt dat zich sinds de start in september al veel partijen hebben gemeld die actief willen worden op de hypotheekmarkt en de backoffice willen uitbesteden. “We zijn met een aantal partijen in gesprek”, zegt directeur Peter Besuijen. “Later deze maand maken we nog een samenwerking bekend.”