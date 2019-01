Conferentie moet Europese hypotheekmarkt samenbrengen

Titel van het driedaagse evenement is ‘Will Europe’s national mortgage markets survive globalisation?’. Volgens Toni Moss, oprichter van het organiserende bedrijf EuroCatalyst en voorheen werkzaam bij Stater, dreigt de hypotheekindustrie ten onder te gaan in de totale internationale financiële markt wanneer de betrokken partijen niet de handen ineen slaan. “Zonder die samenwerking zullen geldverstrekkers, facilitaire bedrijven en verkoopkanalen onnodig veel geld blijven investeren om op eigen houtje de buitenlandse markt te verkennen en partners daarin te vinden”, aldus Moss. Volgens haar wordt er te weinig gecommuniceerd binnen de Europese hypotheekindustrie en weet niemand hoe de zaken er op dit moment voorstaan. EuroCatalyst richt zich als bedrijf onder meer op PR en communicatie, interim-management en marketingstrategieën voor hypotheekbedrijven. “We zijn gevestigd in Naarden, maar we zijn hier nauwelijks bekend”, aldus Moss. “Terwijl iedereen buiten Nederland ons wél kent.”

Eerste keer

Het EuroCatalyst-congres moet de leidende partijen in alle belangrijke Europese hypotheekmarkten bij elkaar brengen, zodat een open en blijvende discussie kan ontstaan. Daarnaast moet door het onderlinge contact de toetreding van buitenlandse partijen op de diverse nationale markten worden versneld. “Dit is de eerste keer dat alle grote Europese hypotheekorganisaties één evenement ondersteunen en gebruiken als een gezamenlijk commercieel communicatieplatform”, aldus Moss. “Onder die organisaties zijn de European Mortgage Federation (EMF), de International Union for Housing Finance en de landelijke hypotheekorganisaties van Groot-Brittannië, Duitsland, Denemarken en Spanje. Het congres gaat in op alle aspecten van hypotheekverstrekking, inclusief ICT, regelgeving en securitisatie. Daarom is EuroCatalyst relevant voor elke partij die actief is in het eigen land of in Europees verband. Alle spelers uit alle markten komen in september voor de eerste keer bij elkaar.”

Eén van de onderdelen van het driedaagse programma vormen de regional market sessions, waarin vertegenwoordigers uit de zeven belangrijkste Europese landen presentaties zullen geven over hun visie op de nationale hypotheekmarkt. Daaraan zal ook een Nederlands team deelnemen met als captain Han van Wijk, directievoorzitter van Wagner & Partners. “De conferentie is vooral bedoeld om inzicht te geven in hoever het staat met het creëren van een Europese markt. De ontwikkelingen binnen de nationale markten zijn nog zeer verschillend”, aldus Van Wijk.

Het programma omvat verder onder meer een lezing over de veranderingen in de Europese hypotheekmarkt, een vergelijking van de praktijk in Europa en de Verenigde Staten en interactieve sessies waarin wordt ingegaan op de ontwikkelingen op het gebied van funding-strategieën, distributie, bonds, garanties, securitisatie, dienstverlening en ICT.

Belangstellenden kunnen meer informatie vinden op de site www.EuroCatalyst.com of contact opnemen met Toni Moss: tonimoss@eurocatalyst.com, tel: 035-678.11.90. Het aantal deelnemers is beperkt tot 250. Tot nog toe zijn er 120 aanmeldingen. Deelname kost e 2.200 (ex btw).