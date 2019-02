Commissie aandelenlease ziet ‘positieve houding’

Dat heeft de commissie geschreven in een tussentijdse rapportage aan de opdrachtgever, minister Gerrit Zalm van Financiën. Na drie maanden heeft de commissie met “nagenoeg alle haar bekende” aanbieders en organisaties van afnemers gesproken. De betreffende aanbieders zijn: Aegon, Dexia, DSB, Fortis, ING, Levob, Ohra, SNS Bank en tussenpersoon Spaar Select. De vele klagers zijn verenigd in de stichtingen Leaseverlies/Eegalease, Adviesverlies, GeSp, Juniorlease en Leaseleed en vereniging Pay-Back. Verder is gesproken met de Vereniging Consument en Geldzaken, de Vereniging van Effectenbezitters en de Consumentenbond.

“Wij concluderen dat er voldoende basis bestaat voor voortzetting van onze werkzaamheden”, stelt commissievoorzitter Oosting. “In de gevoerde besprekingen bleek een positieve houding tegenover diensten en bemiddelingsinspanningen die kunnen bijdragen aan het oplossen of verminderen van ontstane problemen, en het aldus voorkomen van langslepende procedures.” Oosting geeft evenwel toe dat er nog een grote afstand bestaat tussen de bereidheid van aanbieders om gedupeerden tegemoet te komen en anderzijds de verlangens en verwachtingen van die klagers.